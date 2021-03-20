شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين في الضفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد فلسطيني أمس الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مسيرة احتجاجية ضد الاستيطان في قرية بيت دجن شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عاطف يوسف حنايشة (42 عاماً) قُتل إثر إصابته برصاصة في الرأس، وهو ما أكده رئيس مجلس قروي بيت دجن عبد الرحمن حنني، لوكالة «فرانس برس». ورداً على طلب للتعليق، قال الجيش الإسرائيلي، إن الحادث قيد البحث.

وحسب رئيس المجلس القروي، فإن أهالي قرية بيت دجن اعتادوا التظاهر بعد صلاة الجمعة منذ خمسة أشهر، ضد بؤرة استيطانية أقامها مستوطن على أراضي القرية.

وأضاف: «اليوم (أمس الجمعة) خرجنا كالمعتاد للتظاهر، غير أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه المتظاهرين قبل الوصول إلى الموقع، بعد ذلك تبينت إصابة الشهيد عاطف يوسف حنايشة برصاصة في الرأس وأعلن عن استشهاده».

وينظم الفلسطينيون ظهيرة كل جمعة، تظاهرات ضد الاستيطان في العديد من المدن والقرى في الضفة الغربية تتخللها مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الموجود بشكل مسبق في تلك المواقع.

ويقيم حوالي 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية التي يعيش فيها أكثر من 2,8 مليون فلسطيني. من جهة أخرى، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إقالة عضو اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح، ناصر القدوة، من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها.

وتعتبر مؤسسة ياسر عرفات التي تحمل اسم الرئيس الفلسطيني الراحل، مؤسسة مستقلة غير ربحية، تأسست عام 2007 للحفاظ على إرث الرئيس الراحل وتخليد ذكراه وتقوم بنشاطات خيرية وإنسانية واجتماعية وأكاديمية، وتتلقى الدعم الحكومي.

وبحسب الخبر المنشور على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) فقد عيّن عباس «عضو مجلس إدارة المؤسسة المستشار علي مهنا، قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر».

ويأتي القرار بعد نحو أسبوع على قرار حركة فتح، أحد أكبر الفصائل الفلسطينية، فصل القدوة من عضوية لجنتها المركزية. (وكالات)