شكرا لقرائتكم خبر عن موجات تدمر الفيروس في أقل من ثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دراسة حديثة أن الفحوص بالموجات فوق الصوتية (ألترا ساوند)، كالمستخدمة في مراقبة نمو الجنين، قادرة على تدمير فيروس كورونا المستجد.

وتوصلت الدراسة التي أجراها باحثون من معهد ماساشوسيتس الأمريكي، إلى أن الموجات فوق الصوتية أظهرت فاعلية حيال كورونا، وذلك بقدرتها على التأثير في سطح الفيروسات والتسبب في انشطارها وتدميرها.

وأظهرت الأبحاث أن الموجات فوق الصوتية قادرة على إتلاف الغلاف الخارجي للفيروس والنتوءات المميزة له؛ الأمر الذي يعتبر كفيلاً بالقضاء على فاعلية الفيروسات. ويلفت فريق البحث إلى ضرورة إجراء بحوث أكثر تعمقاً في الاكتشاف الجديد والنظر في جدواه كعلاج لعدوى فيروس كورونا.

وتبين خلال محاكاة قدرة موجات «ألترا ساوند» على شطر فيروس كورونا بتردد تراوح ما بين 25 و100 ميجاهيرتز، وهي كفيلة بالقضاء عليه خلال أقل من مللي ثانية واحدة. .

(وكالات)