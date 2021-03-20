شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق مبدئي كردي مع الكتل البرلمانية حول الموازنة العراقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - ”الخليج 365”، وكالات:

كشف مصدر برلماني عراقي، أمس الجمعة، عن اتفاق مبدئي بين الكتل السياسية والوفد الكردي حول المادة 11 من الموازنة، فيما أشادت الجبهة العراقية للحوار الوطني، التي يترأسها نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق صالح المطلك، بإبعاد فقهاء الدين عن المحكمة الاتحادية، معتبرة أنه خطوة باتجاه ترسيخ الدولة المدنية، في حين قتل شرطي عراقي بنيران قناص في محافظة ديالى، وفق ما ذكر مصدر أمني، بينما القت القوات الأمنية القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة «القوسيات» في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وقال المصدر البرلماني في تصريحات نشرت، أمس الجمعة، إن «اتفاقاً مبدئياً حصل بين الكتل السياسية والوفد الكردي برئاسة قوباد طالباني، يتلخص في الاتفاق في ما يتعلق بالمادة 11 من الموازنة على تسليم الإقليم 460 ألف برميل إلى المركز، يسدد منها 250 ألف برميل يومياً بشكل مباشر، أما البقية فيتم تسديدها بشكل آخر وفق آليات يتم الاتفاق عليها». وأضاف المصدر أن «طالباني عقد اجتماعاً مع القوى الكردستانية في مجلس النواب لمناقشة ما تم الاتفاق عليه، وبحضور نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد».

من جهة أخرى، قالت الجبهة العراقية للحوار، في بيان، إن «إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية وفشل محاولات إقحام فقهاء الدين في عمل المحكمة، انتصار للعمق الحضاري للعراق، وخطوة باتجاه ترسيخ الدولة المدنية التي تحتضن جميع أبنائها وتحترم جميع الأديان والطوائف». وأضافت أن «انتصار المدنية قد جاء بفضل توافق وضغط الرأي العام وجميع الفعاليات الاجتماعية التي تمسكت بضرورة فصل الدين عن الدولة، ويجب أن تكون هذه الخطوة دافعا للتقدم إلى الأمام على مسار التصويت على القوانين التي تعيد للعراق مدنيته، وتصطف مع إرادة أغلبية أبناء الشعب العراقي». وأشارت إلى «ضرورة التذكير بأن على الجميع أن يعلموا أن العراقيين شعب حي، ولن تمر عليه محاولات فرض الأمر الواقع»، معربة عن أملها بأن «تقوم المحكمة الاتحادية التي ستتشكل بعد هذا التعديل بمراجعة القوانين السابقة التي تقع ضمن اختصاصها، ولا تتوافق وإرادة أبناء شعبنا».

إلى ذلك، ذكر مصدر أمني في ديالى، أن «شرطياً قتل برصاص قناص مجهول، ضمن قرية أم الخنازير في محافظة ديالى»، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية أن مفارزها تمكنت من القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة القوسيات بالجانب الأيسر من الموصل بناء على معلومات استخبارية.