شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض متأثرة بأداء القطاع المصرفي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل ضعف أداء القطاع المصرفي، وسجلت خسائر أسبوعية عقب قرار الاحتياطي الاتحادي.



وفي بيان اليوم، رفض البنك المركزي الأمريكي تمديد العمل بإجراءات تخفيف متطلبات رؤوس الأموال في البنوك مقابل ودائع أو سندات بما بعد الحادي والثلاثين من مارس/آذار.



ومن جانبه، أعرب رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" عن تفاؤله بشأن التوقعات الاقتصادية في العام الجاري لكنه يرى أن التعافي الكامل في وتيرة التوظيف والتضخم لا يزال بعيدا.



هذا، وقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.73% مما ضغط على "وول ستريت".



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بنسبة 2.4% أو ما يعادل 1.42 دولار وأغلق الخام عند 61.42 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 6.4%، وبلغ أعلى سعر عند 61.3 دولار وأقل سعر عند 58.9 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 1.7% أو ما يعادل 1.07 دولار وأغلق عند 64.53 دولار للبرميل، وسجل الخام خسائر أسبوعية بنسبة 6.8%، وبلغ أعلى سعر عند 64.6 دولار وأقل سعر عند 62.07 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.7% (ما يعادل 234 نقطة) إلى 32627 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.5%، وبلغ أعلى مستوى 32858 نقطة وأقل مستوى عند 32505 نقاط.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 99 نقطة) إلى 13215 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 13252 نقطة وأقل مستوى عند 13039 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 3913 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 3930 نقطة وأقل مستوى عند 3886 نقطة.