شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يرتفع قليلا عند الإغلاق في ظل الضغوط على القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الجمعة على نحو طفيف في ظل الضغوط على القطاع التكنولوجي بعد قرار الاحتياطي الاتحادي.



وفي بيان اليوم، رفض البنك المركزي الأمريكي تمديد العمل بإجراءات تخفيف متطلبات رؤوس الأموال في البنوك مقابل ودائع أو سندات بما بعد الحادي والثلاثين من مارس/آذار.



وفي سياق منفصل، أعلنت الحكومة الصينية حظر دخول سيارات "تسلا" إلى المقرات والمنشآت العسكرية والسكنية بسبب مخاوف تتعلق بكاميرات هذا النوع من المركبات والتي يمكنها تصوير مناطق حساسة أو خرق الخصوصية.



وكشفت وكالة "بلومبرغ" عن أن الجيش الصيني أصدر أمرا بضرورة توقف سيارات "تسلا" بعيدا عن المناطق العسكرية.



كما وجه الجيش الصيني أيضا بإبعاد هذه المركبات عن المساكن العسكرية لمخاوف تتعلق بإمكانية استغلال أجهزة استخباراتية هذا الأمر والتجسس على منشآت حساسة.



وفي ختام التداولات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 0.3% وأغلق جلسة الجمعة عند 654.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 657.2 دولار وأقل سعر عند 624.6 دولار.