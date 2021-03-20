شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" يغلق على ارتفاع بأكثر من 4% بعد تصريحات من المدير التنفيذي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فيسبوك" خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب تصريحات إيجابية من المدير التنفيذي "مارك زوكربيرج" عن الخصوصية، وذلك رغم تعطل بعد خدمات الشركة.



وصرح "زوكربيرج" بأن على ثقة في التعامل مع كافة المعوقات والمشكلات التي تتعلق بالخصوصية مشيرا إلى أن "فيسبوك" سوف تكون في وضع أفضل من ذي قبل.



وكانت شركة "آبل" قد أعلنت عن تعديل سياستها للخصوصية بمنع تطبيقات من استهداف المستخدمين على الإنترنت المر الذي أثار المخاوف بشأن إيرادات الإعلانات بالنسبة لشركات مثل "فيسبوك" وغيرها.



من ناحية أخرى، تعرض الملايين من مستخدمي تطبيقات "ماسنجر" و"واتساب" و"إنستجرام" التابعة لشركة "فيسبوك" لمشكلات وأعطال فنية في الاستخدام وأعرب البعض عن شكواهم بعدم القدرة على المحادثات، وتحركت الشركة بشكل مكثف لإصلاح الخلل.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "فيسبوك" بنسبة 4.1% وأغلق جلسة الجمعة عند 290.1 دولار، وسجل اعلى سعر عند 292.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 281.2 دولار.