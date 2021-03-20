شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على ارتفاع بفعل مشتريات فنية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الجمعة وسط استقرار للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتلقي مشتريات فنية ومبيعات إضافية من الذرة الأمريكية للصين بعد الانخفاض في الجلسة الماضية بنسبة 2%.



وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية في بيان أن شركات تصدير خاصة باعت 800 ألف طن من الذرة إلى الصين، وهي رابع مبيعات لبكين يتم الإعلان عنه في غضون أيام معدودة.



وتعزز الصين من مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية بموجب الاتفاق التجاري المبرم بشكل مرحلي أوائل العام الماضي قبل تفشي جائحة كورونا.



وسوف يصدر في وقت لاحق اليوم تقريرا شهريا من وزارة الزراعة الأمريكية بشأن حجم الأعلاف الحيوانية في الولايات المتحدة عن فبراير/شباط.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:03 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 وأقل مستوى عند 91.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مايو/أيار بنسبة 1.9% إلى 5.57 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.59 دولار وأقل سعر عند 5.45 دولار.