شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض هامشي لكنها تسجل مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة بضغط من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس نجح في تحقيق مكاسب هذا الأسبوع.



وفي بيان اليوم، رفض البنك المركزي الأمريكي تمديد العمل بإجراءات تخفيف متطلبات رؤوس الأموال في البنوك مقابل ودائع أو سندات بما بعد الحادي والثلاثين من مارس/آذار.



هذا، وقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.73% مما ضغط على "وول ستريت".



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 وأقل مستوى عند 91.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 0.1% أو ما يعادل 3 سنتات وأغلق المعدن النفيس عند 26.32 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 26.400 دولار وأقل سعر عند 25.925 دولار.