شكرا لقرائتكم خبر عن الين يستقر إيجابياً بعد بيان البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو إيجابي في أعقاب قرار البنك المركزي حول السياسة النقدية.



وفي بيانه اليوم، أبقى بنك اليابان على معدل الفائدة عند -0.10% دون تغيير، كما أسقط تعهده بشراء أسهم بقيمة 6 تريليون ين في المتوسط كل عام.



يأتي ذلك في الوقت الذي يبتعد فيه البنك المركزي الياباني عن التحفيز النقدي الضخم في مقابل إقرار المزيد من السياسات المستدامة.



وأضاف بنك اليابان أنه سيسمح بمزيد من التقلبات في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات كما أطلق خطة لدعم أرباح البنوك التي تعاني من الفائدة السالبة.



ويرى محللون أن هذه الإجراءات تعكس مدى فقدان البنك المركزي الياباني للثقة في إقرار حزم تحفيزات نقدية ضخمة أطلقها قبل ثماني سنوات، ويريد التركيز على الآثار الجانبية التي لحقت بالاقتصاد والقطاع المصرفي من سياسته النقدية بدلا من السعي وراء مستهدف التضخم عند 2%.



وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار الأمريكي أمام الين الياباني سلبيا بحلول الساعة 19:25 بتوقيت جرينتش عند 108.9، وسجل أعلى مستوى عند 109.1 وأقل سعر عند 108.6.