شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع محققاً مكاسب هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وتمكن المعدن النفيس من تحقيق مكاسب هذا الأسبوع.



وفي بيان اليوم، رفض البنك المركزي الأمريكي تمديد العمل بإجراءات تخفيف متطلبات رؤوس الأموال في البنوك مقابل ودائع أو سندات بما بعد الحادي والثلاثين من مارس/آذار.



ومن جانبه، أعرب رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" عن تفاؤله بشأن التوقعات الاقتصادية في العام الجاري لكنه يرى أن التعافي الكامل في وتيرة التوظيف والتضخم لا يزال بعيدا.



هذا، وقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.73% مما ضغط على "وول ستريت".



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 وأقل مستوى عند 91.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.5% أو ما يعادل 9.2 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1741.7 دولار للاوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%.