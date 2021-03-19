شكرا لقرائتكم خبر عن نمو قياسي في مبيعات أجهزة تخزين البيانات في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

حققت مبيعات وحدات تخزين البيانات والأقراص الصلبة والفلاش للمستهلكين الأفراد نمواً قياسياً بسبب التوسع في العمل والتعلم عن بعد منذ جائحة «كوفيد-19»، نظراً لعدم قدرة الموظفين في المنازل على الوصول إلى مراكز التخزين في المؤسسات والشركات، والتي تأتي في سياق حفظ البيانات على أجهزة خاصة وليس عبر الحوسبة السحابية للحفاظ على الخصوصية أو خوفاً من قرصنتها.

ورفعت معدلات استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة بهدف التواصل أو تنزيل الألعاب أو الأفلام والمحتوى بشكل عام الطلب كذلك على هذه الوحدات.

وقال مسؤولو شركات عاملة في القطاع وخبراء في حماية البيانات إن مبيعات وحدات تخزين للمستهلكين ستواصل النمو خلال العام 2021، مدعومة بحجم عمليات تبادل الفيديوهات والصور الضخمة عبر تطبيقات التراسل الفورية وطالما بقيت أنظمة العمل والتعلم عن بعد سارية.

وتوضح بعض الدراسات السوقية وصول حجم سوق وحدات تخزين البيانات الخاصة بالمستهلكين في المنطقة إلى أكثر من 600 ألف وحدة تستأثر الإمارات بأكثر من 40% منها وتشير شركة «آي دي سي» (IDC) العالمية للأبحاث إلى أن الأجهزة الذكية المتنقلة ستنتج أكبر كمية من الصور والفيديوهات ونظراً لسرعة تبادل هذا المحتوى الضخم تتزايد أهمية نسخ هذه الملفات احتياطياً على أجهزة تخزين شخصية للاحتفاظ بها ضمن الذكريات الشخصية

فترات أطول على الإنترنت

وقال سيف الدين خواجا، المدير الأول للمبيعات لدى شركة «ويسترن ديجيتال» حول معدل النمو المتوقع لوحدات تخزين البيانات للمستهلكين خلال 2021: أثر الوضع الحالي لسيطرة أنظمة العمل والتعلم عن بعد فضلاً عن التواصل بسبب «كوفيد-19» على عادات المستهلكين، فأصبحنا نقضي على الإنترنت فترات أطول من أي وقت مضى، ولمواكبة هذا التغير تبرز أهمية توفير قدرات تخزين بيانات كافية تلبي متطلبات أسلوب الحياة الرقمية الجديدة.

وأضاف: شهدنا ارتفاع الطلب على سعة البيانات الضخمة لضمان سير الأعمال والتعلم بسلاسة أو بالنسبة لمشاهدة وبث المحتوى الترفيهي أو الألعاب.

وقال خواجا: نتوقع أن يستمر هذا النمو وفقاً للأرقام الصادرة عن مؤسسة «تريندز ماركت ريسيرتش» التي أشارت إلى أن السوق العالمية لأجهزة تخزين بيانات المستهلك ستنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.3% حتى 2025 ويشمل هذا الرقم الأقراص الضوئية ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة ومحركات الأقراص الثابتة ومحركات أقراص USB المحمولة وبطاقات الذاكرة.

الترفيه الرقمي

وأشار خواجا إلى أن الناس لجأوا طوال فترة الوباء إلى محتوى الترفيه الرقمي ليمضوا أوقاتهم أثناء فترات الإغلاق التام والتباعد الاجتماعي ومع تزايد الاستهلاك الرقمي هذا العام، بدأ الناس يبحثون عن طرق لتحسين تجربتهم عبر الإنترنت ما حفز ظهور موجة جديدة من استخدام وحدات التخزين الخارجية.

إضافةً إلى ذلك، أدى التحول إلى العمل المستمر من المنزل إلى إدراك الأشخاص لشعورهم بالمسؤولية تجاه إدارة المتطلبات التقنية مثل إدارة البيانات الآمنة، وجاء ذلك غالباً نتيجةً لمرورهم بهذا الموقف.

وقال خواجا: شهدت ويسترن ديجيتال نمواً ثابتاً في الطلب على حلول التخزين الخارجية لأسباب أهمها: الزيادة المستمرة في استخدام الهواتف الذكية والشعبية المتزايدة لمنصات التواصل الاجتماعي التي أدت إلى إنشاء المزيد والمزيد من الأشخاص للمحتوى الخاص بهم، سواء كانت صوراً أو فيديوهات ومشاركته عبر الإنترنت.

وأشار خواجا إلى أن «ويسترن ديجيتال» أصدرت تقريراً جديداً استطلع آراء المستهلكين بشأن التكنولوجيا الذكية وتخزين البيانات، وتظهر الدراسة أن الإمارات هي الدولة الأبرز في تبني تكنولوجيا المدن الذكية حالياً بنسبة 41% وهي نسبة أعلى بنحو 6% من متوسط منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

توليد البيانات

من جانبه قال فيليب فاليانت، مدير الدعم التقني في شركة «سيجيت» في أوروبا والمنطقة وإفريقيا: تفرض عملية توليد البيانات والمحتوى الكبير من قبل الأفراد خلال العمل والتعلم عن بعد الحاجة إلى حلول تخزين ذات سعات أكبر ونتوقع زيادة الطلب على حلول الشركة وأن يواصل سوق وحدات تخزين البيانات للمستهلكين النمو خلال 2021 بفعل ارتفاع الطلب على تخزين المحتوى لاسيما الفيديو.

«إنترنت الأشياء»

وتوقعت دراسة حديثة لمؤسسة جارتنر Gartner للأبحاث وصول عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت «انترنت الأشياء»، باستثناء الحاسب الشخصي والحاسب اللوحي والهواتف الذكية، لتبلغ 26 مليار وحدة خلال 2020، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 30 ضعفاً مقارنة بالعام 2009.

وأوضحت الدراسة أن معدل نمو «إنترنت الأشياء» سيتجاوز بكثير معدلات نمو الأجهزة المدمجة الأخرى، فيما يصل عدد الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية وأجهزة الحاسب الشخصية في العالم خلال 2020 إلى حوالي 7.3 مليار جهاز وتظهر هذه الأرقام مدى حجم الصور والفيديوهات والبيانات الخاصة التي تتضاعف بصورة مهولة لحظياً على مستوى العالم ما يتطلب توافر أجهزة تخزين إضافية للمستهلكين الأفراد.