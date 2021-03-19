شكرا لقرائتكم خبر عن 10 عوامل وراء الإقبال على مراكز الأعمال المشتركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

دفعت جائحة «كورونا» شركات ومؤسسات إلى إعادة النظر في المساحات المكتبية التي تدير أعمالها منها؛ حيث عمدت إلى تقليص المساحات المكتبية التي تستأجرها، أو البحث عن مساحات مكتبية بإيجارات أقل؛ عبر الانتقال إلى أبراج ومبانٍ جديدة.

وذكر مديرون وعاملون في القطاع العقاري في أبوظبي، أن القطاع العقاري المكتبي شهد تصحيحاً سعرياً في ظل توفر العرض مقابل الطلب، وتوجه الشركات للبحث عن خيارات جديدة؛ لتقليص مصاريفها؛ عبر اعتماد العمل عن بُعد، أو تقليص المساحات التي تحتاج إليها، أو التوجه إلى ممارسة نشاطها في مراكز الأعمال التي توفر مساحات مكتبية، وجميع الخدمات التي تحتاج إليها الشركات وبأسعار تنافسية.

وتتوجه شركات للبحث عن مساحات مكتبية؛ بغرض الشراء والتملك في ظل وجود مساحات معروضة للبيع في المناطق الاستثمارية؛ حيث تتوفر هذه المساحات بأسعار تنافسية في ظل تراجع الأسعار، الأمر الذي يشكل فرصة ذهبية مناسبة للشركات؛ لتملك المساحات التي تدير أنشطتها منها، وتوفير القيم الإيجارية التي تدفعها سنوياً.

المبادرات وحزم التحفيز

وذكر خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار: «لاحظنا في الآونة الأخيرة تأثر القطاع العقاري المكتبي سواء من حيث الإيجارات أو تملك وشراء المساحات المكتبية في المناطق الاستثمارية التي تتيح التملك الحر».

وقال المحيربي: «إن توجه الكثير من الشركات للعمل عن بُعد قد أثر بشكل كبير في القطاع العقاري المكتبي؛ حيث شهدنا تراجعاً في الطلب عليه في الآونة الأخيرة، ما أثر في المساحات المكتبية المعروضة، وهذا الأمر دفع شركات إدارة العقارات إلى خفض القيمة الإيجارية للمكاتب أو طرح عروض تتضمن منح شهر أو شهرين مجاناً في كل من أبوظبي ودبي».

وأضاف: «لقد شهدنا توجهاً من قبل الشركات والمؤسسات الاستثمارية والخاصة لتملك المساحات المكتبية الخاصة بها في مناطق الاستثمار العقاري الحر؛ حيث انتهزت هذه الشركات فرصة تراجع أسعار مساحات المكاتب وشرائها بغرض الانتقال إليها للعمل، وتوفير القيمة الإيجارية السنوية».

وأشار المحيربي إلى توجه شركات ومؤسسات للعمل من مراكز الأعمال التي توفر مساحات مكتبية مع خدمات متنوعة للمستثمرين بأسعار تنافسية، الأمر الذي شجع رواد الأعمال والمستثمرين الجدد على إطلاق أعمالهم منها.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار عن توقعاته بأن تشهد مختلف القطاعات العقارية تعافياً قبل نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل، خاصة مع مواصلة قدوم مزيد من المستثمرين والشركات الجديدة إلى الدولة؛ للبحث عن فرص الاستثمار والعمل، خاصة مع إطلاق الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات والتسهيلات المطروحة للاستثمار.

مراكز الأعمال الأنسب

قال الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «لقد تسببت جائحة «كورونا» المستجد بانعكاساتها على مختلف القطاعات العقارية؛ ومن ضمنها مكاتب الشركات؛ حيث شهدت إيجاراتها تصحيحاً سعرياً؛ بسبب تأثر الأعمال وتراجعها الأمر الذي دفع الشركات للبحث عن تقليل المصروفات ومنها الإيجارات».

وأضاف د. العامري: «أعتقد أن مراكز الأعمال كانت الأنسب في مثل هذه الظروف، وتعد مثالية لجميع أنواع شركات الأعمال، سواء كانت الشركة ناشئة أو شركة صغيرة أو متوسطة أو حتى شركة متعددة الجنسيات ذات سمعة عالمية؛ حيث إن مراكز الأعمال توفر مجموعة من الخدمات مثل الإنترنت وغرف الاجتماعات والخدمات الإدارية، إضافة إلى الفرص المتاحة بالتعرف إلى الشركات التي تتقاسم هذه المكاتب».

تصحيح إيجاري

يقول الدكتور عبد الرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية: «لقد شهدنا عملية تصحيح في إيجارات المكاتب التجارية بأبوظبي، بسبب الظروف الراهنة؛ حيث إن أنشطة تجارية تأثرت، واتجهت شركات لتشغيل موظفيها عن بُعد، بخلاف أن بعض الشركات لم تتمكن من تغطية التكاليف التشغيلية لديها؛ بسبب ما شهدناه من ظروف، ما دفع عدة شركات لإغلاق مكاتبها أو تأجيل إعادة افتتاحها إلى حين تحسن الظروف».

وأضاف د. العفيفي: «لقد شهدنا دمج المكاتب التجارية التي يديرها مالك واحد؛ حيث عمد أصحاب عدد من الشركات إلى دمج أعمال أكثر من شركة في مكتب واحد؛ لتوفير النفقات والمصاريف، ما أسهم في ارتفاع المعروض من المساحات المكتبية».

وذكر أن بعض الشركات رأت تأجير مساحات مكتبية في مراكز الأعمال أوفر لها من استئجار مكاتب، موضحاً: إن الاهتمام أكبر بمراكز الأعمال التي توفر الخدمات والمرافق للمستأجرين إلى جانب أن كُلفتها مقبولة ومناسبة لأصحاب الشركات.

تواصل عبر التطبيقات

ويقول عبد الرحمن الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية: «أثرت الظروف الراهنة في إيجارات المكاتب التجارية حسب نشاط الشركة المستأجرة، فإذا كانت الشركة تعتمد على وصول العملاء إلى مقرها لعرض المنتجات أو غيره، فإن هذه الشركات تحتاج إلى مكاتب قريبة ومميزة؛ لمزاولة النشاط».

وأضاف الشيباني: «أما بعض الشركات التي تتواصل مع عملائها عبر التطبيقات والاتصال، فإنها تستطيع مزاولة الأعمال من مكاتب صغيرة أو التوجه نحو العمل في مراكز الأعمال التي توفر مساحات مناسبة وخدمات متنوعة وإيجار أقل كلفة». وذكر أن هذا التنوع يعمل علي تصحيح الإيجارات وعدم المغالاة فيها كون الكثير من الشركات اعتمدت طريقة العمل عن بُعد بسبب جائحة كورونا المستجد، مشيراً إلى أن شركات قد بدأت بإطلاق بعض التطبيقات التي تستطيع من خلالها إنهاء كافة المعاملات وهذا بدوره ساعد في سرعة إنجاز العمل واختصار الوقت وتخفيض الكلفة التشغيلية.

تقليل التكاليف

وقال سعيد عبد الكريم الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم» لإدارة جمعيات الملاك: إن التوجه للعمل عن بُعد، دفع الشركات إلى إعادة النظر في ما يتعلق بالمساحات المكتبية المؤجرة والعمل على تقليل التكاليف عنها، ولاحظنا أن الشركات المتوسطة قد انتقلت إلى شركات أصغر مساحة مع اعتمادها على نظام العمل عن بُعد، وبالنسبة للشركات الصغيرة قد اتجهت للانتقال إلى مراكز الأعمال؛ كونها لا تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين، وتوفر مراكز الأعمال الخدمات التي يحتاجون إليها.

وأضاف الفهيم: يوجد طلب أكبر في الوقت الراهن على مراكز الأعمال؛ كونها توفر خدمات الإنارة والمياه والمساحات المناسبة والأثاث والمكاتب والسكرتارية وغرف الاجتماعات والاتصال والإنترنت والأمن والمرافق تحت سقف واحد، بما يوفر التكاليف على أصحاب المشاريع الصغيرة.

استراتيجيات التسويق

وقال مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليون للاستشارات العقارية»: أثرت جائحة «كوفيد- 19» الحالية في المكاتب التجارية؛ حيث انخفضت إيجاراتها لقلة الطلب؛ إذ وصفت آثار الوباء بأنها حدث غير متوقع كان له تأثيره السلبي على التنمية في كل القطاعات بما فيها العقارات مثل: تقديرات التكاليف، والقيم ومعدلات الربحية بشكل عام. وأضاف العور: إن انخفاض تحصيل الإيجارات؛ يخلق خسائر بسبب انخفاض الطلب، كما يميل صافي الدخل التشغيلي وقيمة الاستثمار إلى الانخفاض ما يتطلب التغيير في توجهات المكاتب التجارية وظروف العمل والمعيشة وتطوير المشاريع واستراتيجيات التسويق واستخدام وإدارة الموارد، ويواجه العديد من مالكي ومشغلي الشركات والأصول انخفاضاً كبيراً في الدخل التشغيلي، وجميعهم تقريباً يشعرون بالقلق بشأن عدد المستأجرين الذين سيكافحون؛ لسداد مدفوعات الإيجار.

وذكر أن مراكز الأعمال في جميع أنحاء العالم بشكل عام تواجه منافسة قوية وبعض الأضرار؛ بسبب قلة الأرباح التي تكسبها في الأعمال التجارية من جراء الوباء، معرباً عن توقعاته بأن تشهد الإمارة ارتفاعاً محتملاً في معنويات السوق في عام 2021.



إقبال كبير على الأجهزة للعمل عن بُعد



أفاد بانكاج كومار رئيس قطاع التجزئة في جمبو للإلكترونيات أن قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية قد أظهر أداءً جيداً خلال فعاليات دورة العام الجاري من مهرجان دبي للتسوق، موضحاً أن الربع الأخير من العام الماضي شهد إطلاق عدد من المنتجات المميزة، ومواصلة الطلب على المنتجات المتعلقة بمفهوم العمل من المنزل التي حافظت على معدلات جيدة لأداء الأسواق وأعمالنا؛ حيث أسهمت في تحقيق هذه النتائج الإجراءات الحكومية الناجحة؛ المتمثلة في البدء في توزيع اللقاح، وضمان الالتزام بالمعايير الصحية.

وقال كومار ل«الخليج»: كانت الشهور الأولى من الجائحة صعبة؛ لاضطرارنا لإيقاف العمل في متاجرنا، وعوضنا عن ذلك من خلال استثمارنا في منصتنا للتسوق الإلكتروني، وعبر الجهود التي بذلناها في تطوير خدمات التوصيل، ونجحنا في المحافظة على وعودنا المتعلقة بإتمام توصيل المنتجات التي يجري شراؤها إلكترونياً في اليوم التالي، وساعدنا ذلك إلى جانب توفر المنتجات على خدمة عملائنا خلال تلك الفترة».

وأضاف: «وبهدف التشجيع على التباعد الاجتماعي؛ قمنا بالتركيز على عدد من خدماتنا المبتكرة مثل تسلم المنتجات خارج المتجر، وهو ما يعني تسليم المنتجات للعملاء في سياراتهم بدلاً من دخولهم إلى المتجر، كما قمنا بإطلاق خدمة «التوصيل السريع خلال 4 ساعات» للعملاء الذين يحتاجون إلى الحصول على المنتجات بأقرب وقت، وقد اجتذبت هاتان الخدمتان المزيد من الطلب من قبل عملائنا».

وتابع بالقول: وفي سبيل الإيفاء بمتطلبات العملاء الجدد الذين يقضون أوقاتاً أطول في منازلهم، قمنا بزيادة عروضنا على المنتجات وإضافة فئات جديدة منها مثل الأجهزة المنزلية ذات الحجم الكبير، وتجهيزات المطابخ، وأجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب، ومكونات أجهزة الكمبيوتر، والآلات الموسيقية، والألعاب؛ حيث كان أداء هذه المنتجات جيداً للغاية.