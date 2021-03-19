عذب الكلام

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: فوّاز الشعّار

لُغتنا العربية، يُسْرٌ لا عُسْرَ فيها، تتميّز بجمالياتٍ لا حدودَ لها ومفرداتٍ عَذْبةٍ تُخاطبُ العقلَ والوجدانَ، لتُمتعَ القارئَ والمستمعَ، تُحرّك الخيالَ لتحلّقَ بهِ في سَماءِ الفكرِ المفتوحةِ على فضاءاتٍ مُرصّعةٍ بِدُرَرِ المَعْرفَةِ. وإيماناً من ”الخليج 365” بدورِ اللغةِ العربيةِ الرئيسِ، في بناءِ ذائقةٍ ثقافيةٍ رفيعةٍ، نَنْشرُ زاويةً أسبوعيةً تضيءُ على بعضِ أسرارِ لغةِ الضّادِ السّاحِرةِ.

في رحاب أم اللغات

التّرصيعُ: هو توازُنُ الألفاظِ، مَعَ توافُقِ الأعْجازِ، أو تقارُبِها. ومنهُ قولُ أبي الطيّب:

قَدْ حِرْنَ في بَشَرٍ في تاجِهِ قَمَرٌ

في دِرْعِهِ أسَدٌ تَدْمَى أظافِرُهُ

(حِرْنَ: تحيّرنَ، يعني الأَبْصار).

وقولُ ذي الرّمّة:

كَحْلاءُ فِي بَرَجٍ صَفْرَآءُ فِي نَعَجٍ

كأنَّها فضَّة ٌ قدْ مَسَّها ذَهَبُ

وقولُ أبي صخْرٍ الهُذلي:

عَذْبٌ مقبَّلها خدْلٌ مُخَلْخَلُها

كالدِّعْصِ أسْفَلها مَخصورةُ القَدَمِ

سودٌ ذوائبُها بيضٌ ترائبُها

مَحْضٌ ضَرائبُها صيغَتْ على الكَرَمِ

دُرْمٌ مرافِقُها سَهْلٌ خلائقها

يُروى مُعانِقُها منْ باردِ النَّسَمِ

درر النظم والنّثر

سلوا كؤوس الطّلا

أحمد شوقي (من البسيط)

سَلوا كؤوسَ الطِّلا هَلْ لامَسَتْ فاها؟

واسْتَخْبِروا الرّاحَ هَلْ مَسَّتْ ثناياها

باتَتْ على الرَّوْضِ تَسْقيني بصافِيةٍ

لا للسُّلافِ ولا للوَرْدِ رَيَّاها

ما ضَرَّ لَوْ جَعَلَتْ كَأْسي مَراشِفَها

ولَوْ سَقَتني بصافٍ مِنْ حُمَيَّاها

هَيْفاءُ كالبانِ يَلْتَفُّ النَّسيمُ بِها

ويُلْفِتُ الطّيْرَ تحْتَ الوَشْي عِطْفاها

حَديثُها السِّحرُ إلّا أنّه نَغَمٌ

جَرَتْ على فَمِ داوودٍ فَغَنَّاها

حَمامةُ الأيْكِ مَنْ بالشَجْوِ طارَحَها

ومَنْ وراءَ الدُّجى بالشَوْقِ ناجاها

ألْقَتْ إلى الليلِ جِيداً نافِراً وَرَمَتْ

إليه أُذناً وَحارَتْ فيه عَيْناها

وعادَها الشّوْقُ للأحْبابِ فانْبَعَثَتْ

تَبْكي وتَهْتِفُ أَحْياناً بِشَكْواها

يا جارةَ الأيْكِ أيّامُ الهَوى ذَهَبَتْ

كالحُلْمِ، آهاً لأيَّامِ الهَوى آها

من أسرار العربية

فروق: بين الرّجا والرّجاء: الرّجا (بالمدّ): الناحيةُ، وتجمعُ على «أرْجاء»، وتقولُ: تَجَوَّلَ فِي أَرْجَاءِ الْمَدِينَةِ، أي فِي نَواحِيها. والرَّجا: ناحِيَةُ البِئْرِ، وحافّتها. والحافّتان: رَجَوَانِ. أما الرَّجَاءُ (بالهمزة) فضِدُّ اليَأْسِ، كالرَّجْوِ والرَّجاةِ والمَرْجاةِ والرَّجاوة والتَّرَجِّي والاِرْتِجاءِ والتَّرْجِيَةِ، بمعنى التَّوَقُّعِ والأَمَل؛ ورَجِيَهُ ورَجَاهُ وارْتَجاه وتَرَجَّاه بمَعْنىً واحدٍ، قال بِشْرٌ بن أبي خازم يخاطب ابنته:

فرَجِّي الخَيْرَ وانْتَظِرِي إِيَابِي

إِذا ما الْقارِظُ العَنَزِيُّ آبا

فَمَن يَكُ سائِلاً عَن بَيتِ بِشرٍ

فَإِنَّ لَهُ بِجَنْبِ الرَّدْهِ بابا

بَيْنَ الشَّتْمِ والسَّبِّ؛ أَنّ الشَّتْمَ تقبيحُ أَمْرِ المَشتومِ بالْقَوْل، وَأَصْلُهُ مِنَ الشَّتامَةِ، وَهُوَ قُبْحُ الْوَجْهِ، وَرجُلٌ شَتيمٌ: قَبِيحُ الْوَجْهِ. أما السَّبُّ، فهُوَ الإطْنابُ فِي الشَّتْمِ والإطالةُ فِيهِ، واشتقاقُهُ مِنَ «السَّبِّ» وَهو الحَبْلُ الطَّوِيلُ.

قال أبو ذؤيبٍ يصفُ مُشتارَ العَسَلِ: (الذي يَجنيهِ)

تدلّى عليها بَيْنَ سَبٍّ وخَيْطَةٍ

بِجَرْداءَ مِثْلِ الوَكْفِ يَكبو غُرابُها

والجَرْداءُ: الصَّخْرةُ. والوَكْفُ: النَّطْعُ.

هفوة وتصويب

كثُرٌ يقولون: «واقْتَصَرَ اللّقاءُ على الحوارِ فقط»، وهو حَشْوٌ، لأنّ الاقْتِصارَ هو الاكْتِفاءُ، وإيراد «فقط» لا ضرورة له. لأنّ فَقَط: كلمة مركّبة من «الفاء» و«قطّ» بمعنى «لا غير»، إذن هما بمعنى واحدٍ. واقتصرَ يَقْتصِر، اقْتِصاراً، فهو مُقْتصِر، والمفعول مُقْتصَرٌ عليه. واقْتَصَرَ عَلَى الدَّرْسِ: اكْتَفَى بِهِ وَلَمْ يَتَجاوزْهُ إلَى غَيْرِهِ.

وقصَرَ يَقصُر ويَقْصِر، قَصْراً، فهو قاصِر، والمفعول مَقْصور القَصْرُ: الغايةُ والاقْتِصَارُ عَلَى مَا هوَ أساسِيٌّ: الاكْتِفَاءُ بِهِ. والمَقْصُورَةُ من النساء: المُنَعَّمَة في بيت لا تتركُهُ لتعملَ، والجمع: مَقْصُوراتٌ. والمَقْصُورَةُ: المصونة المخدَّرة. قال أبو العلاء:

أقصَرتُ منْ قَصْرِ النّهار وقد أنَى

منّي الغروبُ، وليسَ لي إقْصارُ

من أمثال العرب

هَدايا الناسِ بَعضِهِمُ لِبَعضٍ

تُوَلِّدُ في قُلوبِهِمُ الوِصالا

وَتودِعُ في الضَّميرِ هَوىً وَوُدّاً

وَتَكسوهُم إِذا حَضَروا جَمالا

البيتان لدِعْبل الخُزاعي، يدعو فيهما إلى تبنّي قيمةٍ اجتماعيةٍ جميلةٍ راقيةٍ، وهي تبادلُ الهدايا، لاسيّما في المناسباتِ، فهي تزرعُ الوُدّ في القلوبِ، وتُزيل أيّ شَحْناء، أو كَدرٍ.. والهديّةُ ليست بِغلاء ثمنِها، وإنّما في مَعناها ومحتواها.