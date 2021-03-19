شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقلص مكاسبه مع ترقب حركة عائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل متابعة الأسواق عن كثب لحركة العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



ورفض البنك المركزي الأمريكي تمديد العمل بإجراءات تخفيف متطلبات رؤوس الأموال في البنوك مقابل ودائع أو سندات بما بعد الحادي والثلاثين من مارس/آذار.



ومن جانبه، أعرب رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" عن تفاؤله بشأن التوقعات الاقتصادية في العام الجاري لكنه يرى أن التعافي الكامل في وتيرة التوظيف والتضخم لا يزال بعيدا.



كان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.2% دون تغيير، كما توقع في بيانه نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.5% خلال العام الجاري وتسارع وتيرة التضخم.



وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.73% مما ضغط على "وول ستريت".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 وأقل مستوى عند 91.6 نقطة.