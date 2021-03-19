شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوسع مكاسبه و"برنت" أعلى 64 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة لتتعافى من أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع، وذلك رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكان النفط قد استفاد من بيان الاحتياطي الاتحادي الذي ثبت من خلاله معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير، لكنه توقع في بيانه نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.5% خلال العام الجاري وتسارع وتيرة التضخم.



وكشفت إدارة معلومات الطاقة في وقت سابق هذا الأسبوع عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 2.4 مليون برميل.



من جانبها، أعلنت وزارة الطاقة السعودية تعرض إحدى المنشآت النفطية لهجمات بطائرة مسيرة مما أثار المخاوف من توقف الإمدادات.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 وأقل مستوى عند 91.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 16:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 60.8 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 61.3 دولار وأقل سعر عند 58.9 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 1.2% إلى 64.03 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.6 دولار وأقل سعر عند 62.07 دولار.