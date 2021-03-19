شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض بفعل قوة العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية رغم انتعاش أسعار النفط وصدور بيانات اقتصادية إيجابية، لكنه وقع تحت وطأة الضغوط في ظل قوة العملة الأمريكية.



وعلى الرغم من استمرار جائحة كورونا، رفض البنك المركزي الأمريكي تمديد العمل بإجراءات تخفيف متطلبات رؤوس الأموال في البنوك مقابل ودائع أو سندات لما بعد الحادي والثلاثين من مارس/آذار.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 15:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 60.4 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 61.3 دولار وأقل سعر عند 58.9 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 0.6% إلى 63.6 دولار للبرميلن وسجل أعلى سعر عند 64.6 دولار وأقل سعر عند 62.07 دولار.



وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، انخفض مؤشر مبيعات التجزئة في كندا بنسبة 1.1% في الشهر الماضي دون توقعات بانخفاض نسبته 3%، وتراجع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 1.2% بينما توقع محللون انخفاضا بنسبة 2.8%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7989، وسجل أعلى سعر عند 0.8025 وأقل سعر عند 0.7968.