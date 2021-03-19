شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تعاني أشد موجات الجفاف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دراسة جديدة أن التدخلات البشرية أسهمت في زيادة الإحساس بتغيرات المناخ في قارة أوروبا خلال العقدين الماضيين، وأن موجات الجفاف التي ضربت القارة الأوروبية خلال العقدين الماضيين كانت أكثر شدةً من غيرها على مدى السنوات الـ2110 الماضية.

وتشير الدراسة التي نشرتها دورية «نيتشر جيوساينس» إلى أن فترات الجفاف الطويلة قد تكون ذات آثار بيئية واجتماعية كبيرة؛ إذ تسببت موجات الحر الأوروبية في صيف أعوام 2003 و2015 و2018 في الضغط على النظم الغذائية والصحية في جميع أنحاء القارة، كما يتوقع الباحثون أن تزداد هذه الآثار سوءاً مع استمرار ارتفاع درجة حرارة المناخ العالمي.

ولإعادة بناء تصور عن حالة المناخ في فصل الصيف على مدار 2110 أعوام، قام فريق دولي من الباحثين يقودهم قسم الجغرافيا في جامعة «كامبردج» بدراسة البصمات الكيميائية في أشجار البلوط الأوروبية، ومن خلال دراسة هذه البصمات تبيَّن للباحثين أن ظروف الجفاف اشتدت فجأةً منذ عام 2015 أكثر من أي وقت مضى خلال الألفي عام الماضية.

ويقترح الباحثون أن دوران الغلاف الجوي، ويقصد به حركة الهواء الطولية والعرضية التي ينتج عنها توزيع الحرارة على سطح الأرض، فوق القارة الأوروبية وموقع التيارات النفاثة، يمثلان الدوافع المهيمنة لحدوث الجفاف التاريخي في المنطقة، ومن المرجح أن تكون التغيرات المستمرة في أنماط الدوران هذه بسبب تغيُّر المناخ، مسؤولةً عن الارتفاعات الأخيرة في الصيف الأوروبي الحار والجاف.

ويقول أولف بانتجن، أستاذ تحليل النظم البيئية في قسم الجغرافيا بجامعة «كامبردج»، والمؤلف الرئيسي في الدراسة، إن الفريق البحثي توافرت لديه الدراية بظروف الجفاف والحرارة خلال فصول الصيف في السنوات القليلة الماضية، لكن كانت هناك حاجة إلى إعادة بناء دقيقة للظروف التاريخية لنرى كيف يمكن مقارنة هذه الظواهر المتطرفة الأخيرة بالسنوات السابقة.

وباستخدام نظائر الكربون والأكسجين، أجرى الباحثون أكثر من 27.080 قياساً لنسب هذه النظائر في 147 شجرة بلوط أوروبية حية وميتة، تغطي فترة تصل إلى 2110 أعوام، وجمع الباحثون العينات من بقايا أثرية ومواد أحفورية ومنشآت تاريخية وأشجار حية مما يُعرف الآن بجمهورية التشيك وأجزاء من جنوب شرق بافاريا في ألمانيا.

كما أظهرت البيانات أن الأعوام 200 و720 و1100 ميلادية شهدت حدوث فصول صيف شديدة الرطوبة، في حين كانت فصول الصيف جافة جدّاً في أعوام مثل 40 و590 و950 و1510 ميلادية.

وعن أهمية الدراسة يشير المؤلف إلى أن معظم الدراسات التي تحاول إعادة بناء المناخات الماضية اقتصرت على درجة الحرارة، ولكن النظائر المستقرة في حلقات الأشجار يمكن أن توفر معلومات سنوية مؤرخة تماماً حول التغيرات المناخية على مدى فترات طويلة من الزمن.

* سيانتفيك أمريكان