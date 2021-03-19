شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» قرب أعلى مستوى.. هل ترتفع إلى 100 ألف دولار؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت عملة «بيتكوين» المشفرة عند نحو 57530 دولارا بعد أن تجاوزت لفترة وجيزة 60 ألف دولار مجددا أثناء الليل. وارتفعت «بيتكوين» إلى المستوى القياسي المرتفع 61781.83 دولار يوم السبت بعد أن زادت لأكثر من الضعف منذ بداية العام.

و قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في نيويورك لدى OANDA، وسيط الفوركس عبر الإنترنت: «إن عملة البيتكوين هي تجارة ذات زخم ويبدو أنها يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير. السؤال: هل هي فقاعة؟ نعم. لكنها يمكن أن تذهب بسهولة إلى 100 ألف دولار قبل أن تنهار.»

(وكالات)