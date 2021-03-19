شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة منتخب الإمارات للرجبي أمام نظيره الإسرائيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

خسر منتخب الإمارات للرجبي ودياً أمام نظيره الإسرائيلي 0-33 الجمعة على ملعب مدينة دبي الرياضية في أول مباراة تجمع منتخبين من البلدين.

وتواجد المنتخب الإسرائيلي في دبي منذ الأربعاء حيث أقام تدريبات مشتركة مع نظيره الإماراتي قبل خوض المباراة التي ستكون باكورة اتفاقية التعاون بين اتحادي اللعبة في البلدين على مستوى المنتخبات والبرامج، وتبادل الخبرات.

وقال الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد الإماراتي للرجبي بعد إهداء قائد المنتخب الإسرائيلي درعاً تذكارية: «سعداء جداً باستضافة أول مباراة بين المنتخبين، والرياضة دائماً تجمع بين الشعوب، وسيكون لقاء اليوم باكورة لمباريات قادمة».

من جهته، نشر الاتحاد الإماراتي للرجبي عبر حسابه في تويتر رسالة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بمناسبة إقامة المباراة الودية، وشكره على كلماته وعلق «الرجبي تجمع الشعوب وتنشر المحبة والسلام».