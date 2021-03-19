شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط محرج لبايدن أثناء صعوده إلى الطائرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - االشارقة: ”الخليج 365”

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إلى موقف محرج أثناء صعوده إلى الطائرة حيث تعثر 3 مرات قبل أن يسقط.

وكان بايدن، البالغ 78 عاماً، في طريقه للصعود على متن الرحلة رقم واحد في قاعدة أندريوس الجوية المشتركة للسفر إلى مدينة أتلانتا لعقد اجتماع مع زعماء الجاليات الآسيوية المحلية بعد حادث إطلاق نار في 3 صالات تدليك.

وخلال صعوده سلم الطائرة تعثر الرئيس الأمريكي لكنه تمكن من الإمساك بالدرابزين، وواصل السير، لكن توازنه اختل مرة ثانية، ثم ثالثة، حتى سقط على ركبتيه.

وإثر ذلك نهض بايدن بشكل سريع وصعد السلم قبل أن يلقي التحية ويدخل إلى الطائرة.