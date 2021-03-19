شكرا لقرائتكم خبر عن حبس وإبعاد عامل حاول الاستيلاء على صندوق أموال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس عامل آسيوي 3 أشهر وإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة، بعد إدانته بالشروع في سرقة وإتلاف صندوق عملات معدنية، خاص بآلة غسل ملابس في سكن للعمال.

دارت أحداث الوقعة خلال أكتوبر الماضي، حين شاهد حارس أمن في سكن عمال، المدان داخل غرفة الغسل، وفي يده مقص حديدي.

وبحسب إفادته في تحقيقات النيابة، فقد لاحظ أن المدان يحاول كسر صندوق الأموال المعدنية الخاص بآلة غسل الملابس، وكان بصدد الاستيلاء على النقود الموجودة داخله، إلا أنه فر عند مشاهدة حارس الأمن، الذي تمكن من الإمساك به وإبلاغ الشرطة.

وفي تحقيقات النيابة، أقر المدان بكسر القفل وفتح الصندوق.