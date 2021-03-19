شكرا لقرائتكم خبر عن «الألعاب الفردية» في مجلس الشارقة الرياضي تطلع على احتياجات الأندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت لجنة الألعاب الفردية في مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الإدارة، المرحلة الأولى من سلسلة زياراتها لأندية الإمارة الباسمة، ضمن خطط العمل والتواصل المستمر مع الأندية والوقوف على الفرص التطويرية والتحسينية للألعاب الفردية، والتحديات التي تواجهها، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة.

وقامت اللجنة خلال المرحلة الأولى بزيارة ستة أندية هي الحمرية والبطائح وخورفكان والذيد ومليحة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، واللقاء مع المسؤولين ومناقشة تفاصيل الخطة والأهداف والأخذ بالملاحظات والفرص التطويرية.

وأشار عبد الملك جاني إلى أن هذه الزيارات تأتي ضمن خطط اللجنة للتعرف إلى متطلبات الأندية والتحديات التي تواجه الألعاب الفردية في كل ناد، وكذلك الإيجابيات وزيادة فرص التحسين وتوفير بيئة النجاح خلال الفترة المقبلة؛ الأمر الذي يسهم في تقدم المستويات ومواكبة التطورات، وينعكس على الهدف العام وهو تقدم الرياضة في الإمارة الباسمة، خصوصاً على مستوى قطاع الألعاب الفردية.

وأضاف: «لمسنا خلال الزيارات الحماس الكبير لدى القائمين على أمر الألعاب الفردية في الأندية وناقشنا الخطط المختلفة وتبادل الآراء والأفكار والمقترحات، وهو ما يمنح بلا شك مزيداً من الاهتمام خلال المرحلة المقبلة، والتعاون والتكاتف مع الأندية».

وتقدمت اللجنة بالشكر للأندية على التفاعل والتعاون، وطرح الآراء التي تدفعها للعمل على وضع وتنفيذ الخطط المستقبلية.