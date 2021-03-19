شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 19-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 19-3-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إصدار وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تقريرًا تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% في العام المالي المقبل، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري، وإعلان وزارة المالية موافقة الحكومة على تخفيض شرط تملك السيارة المتقادمة من ثلاث سنوات سابقة لموعد إطلاق المبادرة إلى عامين فقط.

التخطيط: "فيتش" تتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 6% العام المالى المقبلأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% في العام المالي المقبل، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري. التخطيط: "فيتش" تتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 6% العام المالى المقبلأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% في العام المالي المقبل، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري.

أضاف التقرير أن انتعاش السياحة في مصر وحركة المرور عبر قناة السويس، سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي 21/2022، مشيرًا إلى أن التضخم في مصر استمر في الاتجاه الهبوطي، ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 5% خلال العام المالي 20/2021.

وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لـ"فيتش" فإن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة المصرية تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير استطاع المحافظة على الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.

الحكومة تخفض مدة تملك السيارة لعامين للاستفادة من "إحلال السيارات المتقادمة"أعلنت وزارة المالية، أنه فى إطار حرص القيادة السياسية على تيسير شروط الانضمام للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا تعمل بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعى، والبنزين»، فقد وافقت الحكومة على تخفيض شرط تملك السيارة المتقادمة من ثلاث سنوات سابقة لموعد إطلاق المبادرة إلى عامين فقط. الحكومة تخفض مدة تملك السيارة لعامين للاستفادة من "إحلال السيارات المتقادمة"أعلنت وزارة المالية، أنه فى إطار حرص القيادة السياسية على تيسير شروط الانضمام للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا تعمل بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعى، والبنزين»، فقد وافقت الحكومة على تخفيض شرط تملك السيارة المتقادمة من ثلاث سنوات سابقة لموعد إطلاق المبادرة إلى عامين فقط.

جاء ذلك استجابة للعديد من المواطنين الذين يمتلكون سيارات ملاكى متقادمة منذ أقل من 3 سنوات، ويرغبون فى الاشتراك بهذه المبادرة، وهو ما ظهر جليًا خلال الفترة القصيرة الماضية من خلال إحصاء الطلبات المقدمة على الموقع الإلكتروني، حيث وصلت الطلبات المقدمة حتى 18 مارس الجارى 59 ألفًا و٣٦٥ طلبًا، بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد.



اجتماع وزارة التجارة والصناعة مع بعثة صندوق النقد

التجارة: تأسيس شركة ضمان مخاطر برأسمال 600 مليون دولار للصادرات المصرية لأفريقياأكدت وزارة التجارة والصناعة، حرص مصر على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية، ويجري حالياً ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والافراج وربط كافة الجهات الرقابية المعنية بالفحص إلى جانب العمل على تسهيل حركة النقل اللوجستي لأسواق الدول الأفريقية ، كما يجري العمل على مشروع طريق القاهرة كيب تاون الذي تم الانتهاء منه في مصر وبعض أجزاء بدولة جنوب افريقيا، لافتةً إلى أنه يجري أيضاً تأسيس شركة لضمان المخاطر برأسمال يبلغ 600 مليون دولار لضمان مخاطر الصادرات مع دول القارة الافريقية. التجارة: تأسيس شركة ضمان مخاطر برأسمال 600 مليون دولار للصادرات المصرية لأفريقياأكدت وزارة التجارة والصناعة، حرص مصر على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية، ويجري حالياً ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والافراج وربط كافة الجهات الرقابية المعنية بالفحص إلى جانب العمل على تسهيل حركة النقل اللوجستي لأسواق الدول الأفريقية ، كما يجري العمل على مشروع طريق القاهرة كيب تاون الذي تم الانتهاء منه في مصر وبعض أجزاء بدولة جنوب افريقيا، لافتةً إلى أنه يجري أيضاً تأسيس شركة لضمان المخاطر برأسمال يبلغ 600 مليون دولار لضمان مخاطر الصادرات مع دول القارة الافريقية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن مصر تستهدف زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة أسواق دول قارتي أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربية، مشيرة إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ برنامج جديد لمساندة الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية إلى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات.



عمارات مدينة حدائق أكتوبر الانتهاء من إنشاء 104 عمارات إسكان بديل للعشوائيات بحدائق أكتوبر الشهر المقبلتفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة حدائق أكتوبر، يرافقه المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد مصطفى رئيس جهاز المدينة، والمهندسة عبير عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية بقطاع التنمية وتطوير المدن ومسئولو الهيئة والجهاز. الانتهاء من إنشاء 104 عمارات إسكان بديل للعشوائيات بحدائق أكتوبر الشهر المقبلتفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة حدائق أكتوبر، يرافقه المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد مصطفى رئيس جهاز المدينة، والمهندسة عبير عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية بقطاع التنمية وتطوير المدن ومسئولو الهيئة والجهاز.

واستهل المهندس عبد المطلب ممدوح، زيارته للمدينة بتفقد مشروع 104 عمارات إسكان ذي طابع حديث، بديل العشوائيات، بمنطقة حديقة الجيزة، وأبدى سعادته بما وصل إليه المشروع من نسب إنجاز متقدمة، موجهاً الشكر لمسئولي الجهاز والمشروع، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال خلال الشهر المقبل.



محور ترعة الزمر

60% نسبة تنفيذ محور ترعة الزمر بالجيزة بتكلفة تقديرية 4.5 مليار جنيهتابعت الحكومة، الموقف التنفيذى لمشروع محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة، وأكد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن نسبة التنفيذ بلغت حوالى 60 %، ويتولى الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، ممثلاً فى جهاز تعمير القاهرة الكبرى، بالعمل فى مسار المشروع بالكامل من القوس الجنوبى للطريق الدائرى بمنطقة المنيب، وحتى الطريق الدائرى شمالاً "دائرى الوراق"، بطول حوالى 12 كم، وعرض (33 – 65.5) متراً، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر – الثلاثينى – خاتم المرسلين – مطار إمبابة)، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 4.5 مليار جنيه. 60% نسبة تنفيذ محور ترعة الزمر بالجيزة بتكلفة تقديرية 4.5 مليار جنيهتابعت الحكومة، الموقف التنفيذى لمشروع محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة، وأكد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن نسبة التنفيذ بلغت حوالى 60 %، ويتولى الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، ممثلاً فى جهاز تعمير القاهرة الكبرى، بالعمل فى مسار المشروع بالكامل من القوس الجنوبى للطريق الدائرى بمنطقة المنيب، وحتى الطريق الدائرى شمالاً "دائرى الوراق"، بطول حوالى 12 كم، وعرض (33 – 65.5) متراً، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر – الثلاثينى – خاتم المرسلين – مطار إمبابة)، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 4.5 مليار جنيه.

وأضافت الحكومة، فى بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المشروع يتضمن إنشاء محور حر اتجاهين (حارة مرورية بكل اتجاه) بعرض (3 – 4 م)، وتطوير الطريق السطحى لخدمة الحركة المرورية للأهالى بالمناطق التى يمر بها المشروع، بعرض (2 – 3 م) حارة مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، كما سيتم استغلال المساحات المتوافرة أسفل الكبارى بشكل حضارى كمتنزهات وجراجات وغيرها من الخدمات اللازمة.