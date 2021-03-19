شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض مع عودة ضغوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومتابعة الأسواق لحركة العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



واستفاد البلاديوم وغيره من المعادن الصناعية من بيان الاحتياطي الاتحادي الذي ثبت من خلاله معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير، لكنه توقع في بيانه نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.5% خلال العام الجاري وتسارع وتيرة التضخم.



ومن شأن تسارع التضخم أن يؤثر إيجابا على حركة العائد على سندات الخزانة الأمريكية مما يدفع الدولار نحو الارتفاع والضغط على المعادن.



كما يستفيد البلاديوم من الطلب عليه من شركات السيارات الكهربائية من أجل المساهمة في تقليل انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.06 وأقل مستوى عند 91.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 2605.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2685 دولارا وأقل سعر عند 2592 دولارا.