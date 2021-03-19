شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الجلسة مع استمرار صعود عائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة مع استمرار صعود العائد على سندات الخزانة بالإضافة إلى خطوة من الاحتياطي الاتحادي.



ورفض البنك المركزي الأمريكي تمديد العمل بإجراءات تخفيف متطلبات رؤوس الأموال في البنوك مقابل ودائع أو سندات بما بعد الحادي والثلاثين من مارس/آذار.



ومن جانبه، أعرب رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" عن تفاؤله بشأن التوقعات الاقتصادية في العام الجاري لكنه يرى أن التعافي الكامل في وتيرة التوظيف والتضخم لا يزال بعيدا.



وارتفعت العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.73% مما ضغط على "وول ستريت".



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 215 نقطة) إلى 32648 نقطة، كما انخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 13094 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 3900 نقطة.