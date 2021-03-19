شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحاول التعافي من أدنى مستوى فى 5 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل بالأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الستة أيام الأخيرة ، وسط ضغوط سلبية تتمثل فى موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا فى جميع أنحاء أوروبا أدت إلى عمليات إغلاق جديدة ، بالتزامن مع مخاوف من تباطؤ برامج التطعيم ضد الفيروس فى أوروبا.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.9% إلى مستوي 61.31$ ، من مستوى الافتتاح عند 59.53$، وسجل أدنى مستوي عند 59.13$ ،وصعد خام برنت بنسبة 2.5% إلى مستوي 64.56$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 62.96$ ، وسجل أدنى مستوي عند 62.36$.

عند تسوية الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 7.6% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 20 نيسان/أبريل 2020 ،وسجل أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 58.25$ للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 7.2% ،وسجلت مستوي 61.48$ للبرميل الأدنى منذ 12 شباط/فبراير الماضي.

وتعاذ تلك الخسارة اليومية الأسوأ فى 11 شهرا إلى العزوف عن المخاطرة بعد ارتفاع السندات الأمريكية ،بالإضافة إلى تجدد المخاوف حول الطلب على الوقود فى أوروبا " رابع أكبر مستهلك للنفط فى العالم".

أصبح السوق متوترا بشكل متصاعد بعدما أعلنت بعض الدول فى أوروبا فرض قيود مرتبطة بفيروس كورونا مرة أخرى ،بعد تزايد حالات الإصابة بالعدوى فى ظل تسارع انتشار الموجة الثالثة من الفيروس التاجي.

تشديد القيود من جديد يعني المزيد من الضعف فى مستويات الطلب على الوقود فى واحدة من أكثر المناطق تضررا من جائحة فيروس كورونا.

وفى نفس الإطار أعلنت ألمانيا وفرنسا ودول أخرى استئناف برامج التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح شركة "أسترا زينيكا " بعدما أعلنت هيئة الأدوية الأوروبية أن اللقاح آمن وفوائده تفوق المخاطر الناتجة عنه.

لكن توقف تلك البرامج بصورة مؤقتة جعل من الصعب التغلب حاليا على مقاومة اللقاحات بين بعض السكان فى أوروبا ،والتباطؤ فى التطعيم سوف يؤثر كثيرا فى سرعة التعافي الاقتصادي فى أوروبا.