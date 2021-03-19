شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يقلص من مكاسبه – تحليل – 19-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم مورجان ستانلي (MS) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 86.59، ارتد منه السهم انخفاضاً ليقلص الكثير من مكاسبه المبكرة ليغلق على ارتفاع طفيف بنسبة بلغت 0.10% بما يعادل 0.08 نقطة ليستقر على سعر 83.94 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما كبح من مكاسب السهم الأخيرة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 88.50، وذلك طيلة ثبات الدعم 80.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد