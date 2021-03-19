شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 19-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية ويحاول الابتعاد عن مستوى 62.94، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الارتفاع سيقود السعر للتعافي وزيارة مناطق 65.75 بشكل رئيسي، بينما يحتاج السعر لكسر مستوى 62.94 لتأكيد الاندفاع نحو مستويات 60.20 ثم 57.75 التي تمثّل المحطات السلبية الرئيسية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 64.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط