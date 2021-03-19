شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 19-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ليستقر حول 60.50 الآن، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بدفع السعر لكسر 59.85 وتأكيد امتداد الموجة التصحيحية الهابطة، مع الإشارة إلى أن الأهداف السلبية المتوقعة تبدأ عند 57.30 وتمتد إلى 54.85، في حين إن الفشل بتحقيق الكسر المطلوب سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ بزيارة مناطق 62.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 61.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط