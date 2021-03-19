شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 19-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب محاولة لاختراق مستوى 1739.50 لكنه لم يستقر فوقه، ليبقى السعر محصوراً بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالمقاومة المذكورة والدعم 1725.00، ليبقى موقفنا الحيادي إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

نذكر بأن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 1765.00 ثم 1800.00، بينما كسر الدعم سيضع السعر تحت ضغط سلبي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1692.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1710.00 والمقاومة 1755.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي