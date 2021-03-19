شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يحلق عالياً – تحليل – 19-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جي بي مورجان (JPM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.65% بما يعادل 2.56 نقطة ليستقر على سعر 157.65، واكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة من السهم لتصريف البعض من تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 158.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 167.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد