شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 19-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كوكاكولا (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.31% بما يعادل -0.67 نقطة ليستقر على سعر 50.57 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما يستفيد من الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 49.70، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 52.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه