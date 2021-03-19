شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 19-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ماكدونالدز (MCD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابيا ًوفي الوقت نفسه لتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.54% بما يعادل -1.21 نقطة ليستقر على سعر 222.90 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 218.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 231.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه