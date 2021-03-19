شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يخترق مقاومة محورية – تحليل – 19-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ثري إم (MMM) ارتفاعه في آخر جلساته، ليؤكد السهم بذلك على اختراق مستوى المقاومة المحوري 187.15، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.43% بما يعادل 2.70 نقطة ليستقر على سعر 191.00 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 187.15، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 200.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد