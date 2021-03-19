شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون يضخون أموالاً قياسية في الأسهم الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بيانات بنك أوف أمريكا، الجمعة، عن أن المستثمرين ضخوا مبلغاً قياسياً قدره 68.3 مليار دولار في صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 17 مارس/آذار، حتى في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع قوي لعائدات السندات الحكومية إلى تهاوي المؤشر ناسداك الذي كان يرتفع بشدة.

واستقطبت صناديق الأسهم الأمريكية 53 مليار دولار في الوقت الذي واصلت فيه سياسة نقدية فائقة التيسير تعزيز الإقبال على المخاطرة.

لكن بنك أوف أمريكا، حذر من أن تشديد الأوضاع المالية العالمية، في ظل 8 عمليات لرفع أسعار الفائدة في أنحاء العالم منذ بداية العام الجاري مقابل 5 عمليات خفض.

في غضون ذلك، تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بتعهده بالمضي قدماً في تجاهل التضخم وإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2024 على الأقل. لكن العوائد على الأوراق المالية لأجل عشر سنوات ارتفعت بشدة الخميس إلى 1.75%.

وأوقدت تلك الخطوة شرارة عمليات بيع ضخمة في وول ستريت فيما نزل المؤشر ناسداك 100 الزاخر بشركات التكنولوجيا 3.1%، ليمحو ما يزيد على 400 مليار دولار من قيم الشركات في جلسة واحدة.

وجذبت صناديق الأسهم العالمية 347 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، لتماثل التدفقات القياسية الداخلة للأسهم المسجلة في 2017 ككل. وعلى أساس سنوي، قال بنك أوف أمريكا إن التدفقات الداخلة هذا العام بلغت 1.6 تريليون دولار وهو مستوى لافت. (رويترز)