شكرا لقرائتكم خبر عن «جولدمان ساكس»: تراجع النفط فرصة للشراء قبل الصعود إلى 80 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرى جولدمان ساكس أن تراجع سعر النفط يمثل فرصة للشراء، ويتوقع أن يبلغ خام برنت 80 دولاراً للبرميل هذا الصيف حتى في الوقت الذي توقفت فيه موجة ارتفاع للأسعار في الآونة الأخيرة لالتقاط الأنفاس.

وأسعار النفط بصدد الهبوط نحو 9% هذا الأسبوع، بعد تنامي القلق إزاء ضعف الطلب في أوروبا وتسبب ارتفاع الدولار الأمريكي في دفع العقود الآجلة لبرنت إلى الانخفاض نحو سبعة بالمئة، أمس الخميس.

وقفز برنت فوق 70 دولاراً للبرميل في الثامن من مارس/آذار للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد ـ 19، وجرى تداوله عند 63.47 دولار للبرميل الجمعة.

وعلى الرغم من الانخفاض الحاد للأسعار، يتوقع جولدمان أن تستعيد سوق النفط توازنها سريعاً في الأشهر المقبلة.

وقال البنك إن عوامل معاكسة مرتبطة بالطلب من الاتحاد الأوروبي، وإمدادات إيران، ستبطئ استعادة سوق النفط لتوازنها بواقع 0.75 مليون برميل يومياً في الربع الثاني، بيد أنه يتوقع أن تعوض «أوبك+» ذلك.

ويتوقع البنك ارتفاع إنتاج «أوبك+» 2.8 مليون برميل يومياً بحلول أغسطس/آب، ما يفوق الزيادة في الإنتاج التي تتوقعها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية.

وقال جولدمان في مذكرة بتاريخ 18 مارس/آذار، إنه بحسب تقديراتنا «فإن سوق النفط ظلت في عجز كبير قدره 2.5 مليون برميل يومياً منذ فبراير/شباط، على الرغم من تقديرنا أن صادرات إيران زادت بـ0.7 مليون برميل يومياً منذ بداية العام».

ويتوقع البنك زيادة كبيرة في الطلب العالمي على النفط في الأشهر المقبلة، بفضل مؤشرات على الطلب في المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة للتحصين من كوفيد ـ 19، فيما ارتفع توقعه لخام برنت من 65 دولاراً للبرميل في مارس/آذار، إلى 80 دولاراً للبرميل هذا الصيف. (رويترز)