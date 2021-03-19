شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بعد مبيعات مدفوعة بمخاوف الطلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زادت أسعار النفط أكثر من دولار الجمعة، بعد عمليات بيع كبيرة شهدتها في الجلسة السابقة؛ إذ أطلقت موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء أوروبا إجراءات عزل عام وثبطت الآمال في تعاف وشيك للطلب على الوقود.

وارتفع خام برنت 1.01 دولار أو ما يعادل 1.6% إلى 64.29 دولار للبرميل خلال التداولات.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.02 دولار أو ما يعادل 1.7% إلى 61.02 دولار للبرميل.

وأغلق كلا العقدين على انخفاض بنحو 7% الخميس؛ إذ أعادت عدة اقتصادات أوروبية كبيرة فرض الإغلاقات، في حين تتباطأ برامج التطعيم بسبب مشكلات تتعلق بالتوزيع والقلق من آثار جانبية محتملة.

وعلى الرغم من أن ألمانيا وفرنسا ودول أخرى أعلنت استئناف التطعيم بعد أن أعلنت جهات تنظيمية سلامة لقاح أسترازينيكا، فإن توقف الحملة يزيد صعوبة التغلب على رفض اللقاح من جانب بعض السكان.

كما أعلنت بريطانيا أنه سيتعين عليها إبطاء توزيع اللقاحات المضادة لـ«كوفيد- 19» الشهر المقبل بسبب تأخر في الإمدادات. (رويترز)