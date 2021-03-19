شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تساعد 135 دولة بـ 1798 طناً مستلزمات طبية منذ تفشي كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

ارتفع عدد الدول التي ساعدتها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 منذ تفشيه العام الماضي إلى 135 دولة، حيث تم إرسال ما يزيد على 1798 طناً من المستلزمات الطبية ومعدات الحماية الشخصية استفاد منها نحو مليون و798 ألف فرد من العاملين في مجال الطبي لهذه البلدان.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن هذا التحرك الفوري يعكس حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف المواقف الصعبة، ومد يد العون لكل محتاج، موضحة أن دولة الإمارات تسعى إلى توفير مختلف أوجه الدعم الممكنة في مثل تلك المواقف، لتأكيد التضامن مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات التي تتطلب تضافر كافة الجهود للتخفيف من آثارها، وسيتم العمل على تقييم الوضع لدراسة ما يمكن تقديمه.

وأرسلت مؤخراً دولة الإمارات مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى جمهورية القمر المتحدة تحتوي على 7.7 طن من المستلزمات والمساعدات الطبية وطائرة إلى جمهورية غينيا الاستوائية، تشمل مواد طبية وإغاثية وغذائية، وذلك في إطار التضامن الإنساني مع الكارثة الإنسانية التي حدثت جراء الانفجارات العرضية العنيفة التي شهدتها مدينة باتا في غينيا الاستوائية خلال الأسبوع الماضي، وخلفت مئات القتلى والجرحى وتدميراً واسعاً للمباني والمنشآت الخدماتية.

وسيرت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي طائرتين لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة والإمدادات الطبية إلى السودان محملتين بإمدادات تزن 54 طناً بقيمة تناهز ثلاثة ملايين درهم، ومن المنتظر أن يستفيد منها أكثر من 700 ألف شخص، كما أرسلت الدولة طائرة مساعدات تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى سلوفينيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وسيستفيد منها أكثر من 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس، و طائرة مساعدات طبية خامسة تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص كهدية إلى الشيشان، وسيستفيد منها 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار (كوفيد-19).

كما أرسلت طائرة ثالثة تحتوي على 14.4 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى الأشقاء ﻓﻲ قطاع ﻏﺰة، بالتعاون مع لجنة التكافل في القطاع، استفاد منها أكثر من 14 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس «كوفيد-19»، وطائرة مساعدات سابعة إلى السودان تحتوي على 14 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص استفاد منها أكثر من 14 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وطائرة مساعدات ثالثة إلى الأردن تحتوي محملة بـ 12 طناً من الإمدادات الطبية والمساعدات الحيوية بهدف التصدي للجائحة.

وأرسلت الدولة طائرة مساعدات تحتوي على 10 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، استفاد منها أكثر من 10 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وطائرة مساعدات تحتوي على 11 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة التنفس إلى الجمهورية التونسية، استفاد منها أكثر من 11 ألفاً من العاملين وطائرة مساعدات خامسة تحمل 21 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى كازاخستان، ليستفيد منها أكثر من 21 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، من أجل تعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس «كوفيد 19»، وطائرتي مساعدات إلى كوستاريكا تحتوي على 12 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص، وطاجيكستان تحتوي على 12 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص.