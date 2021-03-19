شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل رائد لبيب مخرج «الكاميرا الخفية» في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

غيب الموت، الجمعة، المخرج المصري رائد لبيب، أحد أشهر مخرجي برامج المقالب في التلفزيون المصري، بعد فترة معاناة مع مرض السرطان.

وشيعت جنازة لبيب، من مسجد السيدة عائشة، بحضور نخبة من نجوم السينما والتلفزيون، ويعد لبيب من أبرز مخرجي الكوميديا الساخرة في مصر، وبدأ مشواره الفني أواخر السبعينات، كمخرج مساعد في عدد من الأعمال الكوميدية، ومن أشهرها «حكاية ميزو» مع سمير غانم عام 1977، قبل أن يقوم بإخراج عدد من الأعمال الدرامية، ربما كان من أشهرها مسلسل «هند والدكتور نعمان».

قدم لبيب مع الفنان الراحل إبراهيم نصر، برنامج المقالب الشهير «الكاميرا الخفية» الذي استمر لعدة سنوات، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وكان من أبرع صناع المحتوى الترفيهي، ووجد ضالته في إبراهيم نصر، وقدم الاثنان عدداً من الشخصيات في تلك البرامج، من أشهرها شخصية «زكية زكريا» السيدة التي تفعل المقالب مع الجمهور بشكل تلقائي، ونجحت في انتزاع ضحكات المصريين لسنوات، ما دفع إبراهيم نصر إلى تكرار التجربة في فيلم سينمائي من بطولته، تحت عنوان «زكية زكريا في البرلمان»، لكنه لم يحقق النجاح المطلوب.

أخرج رائد لبيب مجموعة برامج المقالب التي قدمها الراحل حسين الإمام، مثل حسين ع الهوا، وحسين في الاستوديو، وحسين على الناصية، وعفاريت حسين اﻹمام، لكن ذلك لم يمنعه من تقديم عدد من الأعمال الدرامية الكوميدية، مثل «أحلام البنات» بطولة مصطفى فهمي، و«عائلة مجنونة جداً» مع فتحي عبد الوهاب، ورانيا فريد شوقي، و«صرخة أنثى» مع داليا البحيري، و«المخبر الخاص» مع محيي إسماعيل.