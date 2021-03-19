شكرا لقرائتكم خبر عن اعتداء إرهابي بـ «بطائرات مُسيّرة» على مصفاة لتكرير البترول في الرياض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض - «الخليج»

صرح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة السعودية بأنه عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح، اليوم الجمعة، تعرضت مصفاة لتكرير البترول في الرياض إلى اعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ، مشيراً إلى أنه نجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، بحسب ما ذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس).

وأوضح المصدر أنه «لم تترتب على الاعتداء، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته».

وأكد أن «المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك».

وجدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.