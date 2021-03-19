شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار هوندا سيتى 2021 بالسوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم السيارة هوندا سيتى الجديدة كليًا 2021 لعملاء للسوق المصرية بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 345.000 جنيه للفئة LX و365.000 للفئة LX-S كاملة التجهيزات.

أبرز المواصفات:

تعتمد السيارة الجديدة بفئتيها على محرك رباعى السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 121 حصان عند 6.600 لفة بالدقيقة، ويرتبط بناقل حركة CVT أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتعد هوندا سيتى طبقًا لبيانات الشركة من السيارات الموفرة فى استهلاك الوقود، إذ تستهلك في ظروف القيادة العادية 4.7 لتر من الوقود لقطع مسافة تصل إلى 99.17 كم.

يبلغ طول هوندا سيتى الكلى 4.553 ملم، وعرضها 1.748، وارتفاعها الإجمالى 1.467 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضى 154 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 506 لترًا مكعبًا.

وزودت النسخة المتاحة لعملاة السوق المصرى بمجموعة من وسائل الأمان والمساعدة، فى مقدمتها وسائد هوائية أمامية ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإليكترونى لقوة الفرامل EBD، نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات، ونظام الثبات الإلكترونى، وخاصية التحكم فى الجر.

تتوفر السيارة بإطارات "جنوط" رياضية قياس 15 بوصة بالفئة الأولى، و16 بوصة للفئة الثانية التى تمتاز كذلك عن الفئة القياسية بمرايا جانبية سوداء ومصد خلفى رياضى ومصابيح LED أمامية ونظام لتغيير السرعات من عجلة القيادة.

السيارة مزودة أيضًا بباقة متنوعة من وسائل الترفيه، وفى مقدمتها شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة، نظام استخدام الهاتف دون الحاجة للأيدي، ومخرج AUX ومدخل USB، ومكيف هواء أوتوماتيك بفتحات تهوية بالمقاعد الخلفية.

وتقدم السيارة لركابها وسائل مساعدة تكنولوجية متقدمة، أبرزها مثبت للسرعة، نظام الدخول الذكى، كاميرا للرؤية الخلفية، وحساسات خلفية للمساعدة على ركن السيارة وغيرها من الكماليات.