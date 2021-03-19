شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الجمعة 19-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية، اليوم الجمعة، 19-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، بينما انخفض سعر 1 يورو لـ 4.46 ريال سعودى مقابل سعره أمس 4.48 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو، وفى حين انخفض سعر ين يابانى 1 ريال سعودى يسجل 29.02 ين ياباني مقابل سعره أمس 29.07 ين ياباني.

أما في سوق العملات المشفرة، استقرت بتكوين عند نحو 57530 دولارا بعد أن تجاوزت لفترة وجيزة 60 ألف دولار مجددا أثناء الليل.

وارتفعت بتكوين إلى المستوى القياسي المرتفع 61781.83 دولار يوم السبت بعد أن زادت لأكثر من الضعف منذ بداية العام.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.46 ريال سعودى .

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.02 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما عن أسعار الذهب في السعودية فسجلت ارتفاعا ملحوظا، ليسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند سعر 210.01 ريال سعودى مقابل سعره أمس 208.94 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: ​سعر الذهب عيار 24

بنحو 210.01 ريال بما يعادل 55.99$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 192.51 ريال بما يعادل 51.33$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 183.76 ريال بما يعادل 49.00$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 157.51 ريال بما يعادل 42.00$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 122.51 ريال بما يعادل 32.66$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 105.01 ريال بما يعادل 28.00$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,531 ريال بما يعادل 1,741$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,470 ريال بما يعادل 391.96$

سعر كيلو الذهب

بنحو 210,011 ريال بما يعادل 55,994$