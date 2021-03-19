شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين ، على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي ، بفضل تراجع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.6% إلى مستوي 26.21$ ، من مستوي الافتتاح عند 26.05$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 25.86$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.9% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 26.63$ للأوقية.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فأسعار الفضة مرتفعة حتى اللحظة بنسبة 1.2% ، على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل تراجع عوائد السندات الأمريكية.

تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بأكثر من 2.5% إلى معدل 1.671% ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى 14 شهرا عند معدل 1.754% المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس.

تعهد البنك الفيدرالي الاحتياطي "المركزي الأمريكي" هذا الأسبوع بالمحافظة على السياسة النقدية شديدة السهولة حتى تتحقق المستهدفات الاقتصادية ،وقال إن ارتفاع التضخم على المدى القريب سيكون مؤقتا ، وأن الاقتصاد الأمريكي سينمو هذا العام بأفضل وتيرة فى ما يقرب من 40 عاما.