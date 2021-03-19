شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلى عن مكاسبه مع نزول عوائد الخزانة عن قرب أعلى مستوى فى 14 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخلى الدولار عن مكاسب حققها في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة إذ نزلت عوائد الخزانة عن قرب أعلى مستوى في 14 شهرا، بينما يستوعب المستثمرون تبديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للتوقعات بأي رفع مبكر لأسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار نحو 0.1 بالمئة إلى 91.689 بعد أن ارتفع ما يصل إلى 0.2 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وربح اليورو مقابل الدولار بعد أن سجل أسوأ أداء يومي في أسبوعين أمس الخميس، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3951 دولار.

وتعهدت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية هذا الأسبوع بالمضي قدما في تحفيز نقدي قوي قائلة إن ارتفاع التضخم في الأمد القريب سيكون مؤقتا في ظل توقعات بأقوى نمو اقتصادي أمريكي في نحو 40 عاما.

وارتفعت العوائد القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى فيما يزيد عن عام عند 1.754 بالمئة أثناء الليل قبل أن تتراجع إلى 1.6821 بالمئة.

وتراجع الين لفترة وجيزة بعد أن وسع بنك اليابان المركزي نطاقه المستهدف للعائد القياسي في قرار يتماشى مع توقعات السوق.

وانخفض الدولار في أحدث معاملات 0.1 بالمئة إلى 108.760 ين بعد مكاسب محدودة حققها أثناء الليل.

وصعد اليورو إلى 1.1935 دولار بعد أن نزل 0.5 بالمئة أمس الخميس.

وبينما من المنتظر استئناف التطعيم بلقاح أسترا زينيكا في ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، فإن آفاق النمو للمنطقة تعاني إذ دخلت باريس في إجراءات عزل عام لمدة شهر.

وفي سوق العملات المشفرة، استقرت بتكوين عند نحو 57530 دولارا بعد أن تجاوزت لفترة وجيزة 60 ألف دولار مجددا أثناء الليل.

وارتفعت بتكوين إلى المستوى القياسي المرتفع 61781.83 دولار يوم السبت بعد أن زادت لأكثر من الضعف منذ بداية العام.