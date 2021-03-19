شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يزيد من فرص الهبوط– تحليل - 19-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من استمرار تذبذب البلاتين ضمن المسار الجانبي الضيق, ألا ان ثبات مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي وتشكيله لحاجز قوي عند 1230.00 فإن ذلك سيزيد من فرص البدء بالهجوم التصحيحي الهابط لنتوقع بتسلله قريبا دون مستوى 1190.00 الوصول مباشرة نحو المحطات السلبية المستقرة عند 1160.00 و 1105.00 على التوالي.

لابد من التنويه مجددا إلى أن اندفاع السعر فوق الحاجز الحالي والثبات فوقه, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية ليبدأ بتشكيل تداولات صاعدة جديدة قد تمتد نحو 1300.00 و 1350.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1230.00 و 1160.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز