شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستقر بجانبية مؤقتة- تحليل - 19-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج لتقديم تداولات جانبية جديدة لنلاحظ استقراره بذلك قرب الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 129.60 ليقاوم بذلك الضغوط السلبية الناتجة عن تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 50.

ثبات السعر بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة يدعونا لانتظار تجميعه للعزم الإيجابي ليؤكد ذلك استعداده لتسجيل الأهداف الرئيسية والتي تتمركز حول 130.75 و 131.80 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.60 و 131.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد