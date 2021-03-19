شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يسجل هدف جديد-تحليل - 19-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس هدف إيجابي جديد بوصوله نحو 152.55 مؤكدا تمكسه بسيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا, الارتداد الحالي يعبّر عن محاولة تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليكرر بذلك محاولة استئناف الارتفاع لحين الوصول نحو 152.90 وبتجاوزه لهذا المستوى قد ينجح بملامسة مقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 153.60.

نذكر مجددا إلى أهمية ثبات الدعم الإضافي المستقر عند 150.50 ليؤكد ذلك احتجاز التداولات ضمن المسار الصاعد لحين الوصول نحو المحطات الإضافية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 150.80 و 152.95

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد