شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق الأهداف السلبية الممتدة – تحليل - 19-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر النفط الانخفاض القوي ليلامس الهدف السلبي الممتد عند 59.20، ونلاحظ أن السعر أغلق الشمعة اليومية دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للارتفاع الذي تم قياسه من 33.61 إلى 67.95، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط على المدى الأطول، حيث يتواجد الهدف الرئيسي التالي عند 54.85.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التماسك فوق 59.85 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 62.90 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 61.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط