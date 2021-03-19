شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة 13 شهرا بفعل عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لتتخلى عن أعلى مستوى فى 13 شهرا المسجل فى الجلسة السابقة ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بعد توقف المكاسب القياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت عقب ارتفاع عوائد سندات الخزانة فى الولايات.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 09:08 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، وسجل مستوي 427.3 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ، بعدما أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أن لقاح شركة "أسترا زينيكا" آمن وفوائد أكثر من المخاطر الناتجة عنه.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى 13 شهرا ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.5% ،بسبب مخاوف تأخر التعافي الاقتصادي فى أوروبا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 1.5% ،بأكبر خسارة يومية منذ 25 شباط/فبراير الماضي ،بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوي قياسي جديد عند 3,983,87 نقطة.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،توقفت مكاسب الأسهم الأمريكية بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى فى 14 شهرا ، الأمر الذي جدد التوترات مرة أخرى فى أسواق المال العالمية.

فى أوروبا انخفض مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،فى فرنسا تراجع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.5% ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.3%.