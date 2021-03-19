شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع مقابل الدولار بعد تراجع السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي التي توقفت مؤقت بالأمس ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بعد تراجع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى تجدد آمال سرعة التعافي الاقتصادي فى أوروبا ، بعد انتهاء تحقيقات هيئة الأدوية الأوروبية حول لقاح شركة "أسترا زينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1937$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1913 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1902$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.55% مقابل الدولار ، بسبب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ،وحقق اليورو فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 0.65% ، بعد انتهاء اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بأكثر من 2.5% إلى معدل 1.671% ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى 14 شهرا عند معدل 1.754% المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، الأمر الذي حسن من شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي"المركزي الأمريكي" هذا الأسبوع بالمحافظة على السياسة النقدية شديدة السهولة حتى تتحقق المستهدفات الاقتصادية ،وقال إن ارتفاع التضخم على المدى القريب سيكون مؤقتا ، وأن الاقتصاد الأمريكي سينمو هذا العام بأفضل وتيرة فى ما يقرب من 40 عاما.

من ناحية أخرى ،قالت وكالة الأدوية الأوروبية يوم الخميس إنها مازالت على قناعة بأن فوائد لقاح شركة "أسترا زينيكا" المضاد لفيروس كورونا تفوق مخاطره ،وذلك بعد انتهاء التحقيقات حول حدوث حالات تجلط للدم دفعت أكثر من 12 دولة فى أوروبا لتعليق استخدامه.

وبعد هذا القرار تستعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى لإعادة استخدام اللقاح فى حملات التطعيم ضد فيروس كورونا ،الأمر الذي يصب فى صالح توقعات سرعة التعافي الاقتصادي فى منطقة اليورو.